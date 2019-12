L'info marché du jour Les prix du blé russe continuent de grimper

En Russie, les prix du blé continuent de progresser, soutenus par une hausse des prix intérieurs et un renforcement du rouble. La demande reste forte sur le marché intérieur, avec la meunerie russe toujours aux achats et des agriculteurs qui continuent de faire de la rétention, ce qui crée une tension dans la région. La demande à l’export est restée soutenue la semaine dernière, avec notamment le Gasc qui a acheté 115 kt de blé russe dans le cadre d'un appel d'offres mardi, tandis que la Syrie en a acheté 200 kt.

Par ailleurs, le gouvernement russe envisage un nouveau système de restriction des exportations de céréales pour les maintenir au niveau de son excédent exportable dans « certaines conditions du marché », a déclaré le ministre de l'agriculture la semaine dernière.

La remontée des prix russes profite aux cours du blé européen.

