L'info marché du jour Les rendements en maïs s'annoncent prometteurs aux États-Unis

La tournée d’observation de l'état des maïs organisée par le média spécialisé Pro Farmer dans la Corn Belt touche à sa fin, et continue de « révéler des potentiels de rendements supérieurs à l’an dernier dans les principaux États producteurs », souligne Marius Garrigue sur Terre-net.

Premier producteur des États-Unis, l’Iowa affiche ainsi un potentiel en nette hausse : les observateurs évaluent le rendement moyen à 190,76 boisseaux/acre, soit environ 11,9 q/ha. Les rendements mesurés l’an dernier étaient de 177,81 boisseaux/acre (11,15 t/ha), et de 182,95 boisseaux/acre (11,47 t/ha) sur la moyenne des trois dernières années.

L’Indiana pourrait battre son record cette année, avec des prévisions de rendement à 193,48 boisseaux/acre (12,13 t/ha !), très proches de celles du département américain de l’agriculture (USDA), soit une hausse de presque 11 % par rapport à la moyenne triennale. Le Nebraska enregistrerait des rendements moyens à 182,58 boisseaux/acre (11,45 t/ha, + 4 %) et l’Illinois à 196,30 boisseaux/acre (12,3 t/ha, + 6,5 %), mois que l’estimation de l’USDA, qui table sur 214 boisseaux/acre (13,4 t/ha).

Certains États voient par contre leurs rendements en maïs revus à la baisse par rapport à la moyenne 2018-2020 : le Dakota du sud (151,45 boisseaux/acre, - 11 %) et le Minnesota (177,4 boisseaux/acre, -2 %). Notons aussi que des disparités, parfois importantes, ont souvent été relevées au sein d’une même zone de production.

Ces observations, globalement optimistes, ont contribué au recul des prix en maïs en cette fin de semaine.

Walls County Indiana check at 253. Best one yet for today. #PFtour21 pic.twitter.com/Kn0sQWCtEn

Our best and worst of the day...Route on highway 75 and highyway 30 in Nebraska. 309 on some dryland and 140 on some irrigated. #pftour21 pic.twitter.com/OedfFy2lTP