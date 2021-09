L'info marché du jour Des stocks mondiaux de céréales en repli

À 589 millions de tonnes toutes céréales confondues en début de campagne, le Conseil international des céréales (CIC) estime dans son dernier rapport mensuel que les stocks se contractent, « pour la cinquième année consécutive ». De fait, c’est quatre millions de moins que l’an dernier, cinq millions de moins que les prévisions de fin juillet, et le niveau le plus bas en sept ans.

L’organisation évoque « des replis sur l’an dernier pour le blé, l’orge et le millet/triticale qui ne sont qu’en partie compensés par des inventaires légèrement supérieurs de maïs et de seigle ».

World #barley inventories may fall below the five-year average in 2021/22, reflecting smaller carry-ins, linked a strong pace of exports in the prior season, as well as a reduced harvest outlook in some key producers. pic.twitter.com/Jw7uk6tH8t