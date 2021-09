Chicago Maïs, blé et soja se replient, sous l'effet d'Ida et de la météo

Le passage de l'ouragan Ida ce week-end en Louisiane a entraîné la fermeture de plusieurs ports, qui n'avaient pas encore rouverts lundi, selon plusieurs médias locaux. Ce blocage est de nature à perturber l'exportation des matières premières agricoles et entraîne les prix à la baisse, a expliqué Jack Scoville, de la maison de courtage Price Futures Group.

Hurricane Ida damages Louisiana grain terminal, disrupts exports.

Hurricane Ida damaged a Louisiana grain export elevator owned by global grain trader Cargill Inc and disrupted export operations at the busiest bulk grain export facilities on Mondayhttps://t.co/3ODU7kU0UA