L'info marché du jour Maïs et sorgho boostent la production mondiale de grains

Le Conseil international des céréales (CIC), dans son rapport mensuel du 23 septembre, revoit à la hausse ses prévisions de production mondiale toutes céréales confondues compte tenu « de moissons de maïs et de sorgho supérieures aux attentes mais avec des réductions dans le cas du blé, de l’orge et de l’avoine ».

World #maize (#corn) production in 2021/22 is forecast to exceed the previous record, set five years ago, with y/y gains in production expected in a number of key growers, including the major exporting countries. pic.twitter.com/t5UhJbdFcQ