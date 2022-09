L'info marché du jour Plus de la moitié des lignes de production d'ammoniac en Europe sont à l'arrêt

52 % de la capacité européenne (hors Ukraine) de production d’ammoniac était à l’arrêt au 30 août, selon les analystes du groupe CRU, contre 26 % la semaine précédente.

De nombreux fabricants d’engrais azotés stoppent ou réduisent en effet leur production d’ammoniac pour maintenir leur rentabilité, dans un contexte où les prix du gaz – qui constituent 90 % de leurs coûts de production – continuent de flamber et de battre des records historiques.

Our chart of the week shows the proportion of #ammonia capacity shuttered due to high gas prices in Europe pic.twitter.com/0sWeNVffyk