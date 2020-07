L'info marché du jour La plus grande surface de blé jamais enregistrée en Russie

Les données russes officielles indiquent que 29,4 millions d'hectares de blé ont été emblavés en Russie pour la campagne de commercialisation 2020/21, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à 2019/20 et de près de 11 % comparé à la moyenne des 10 dernières année.

Il s’agit de la plus grande superficie de blé du pays depuis que Rosstat (agence nationale des statistiques de la Russie) a commencé à publier des données officielles en 1995, il y a donc 25 ans ! En additionnant les données des différents pays, il s’avère que c'est également la plus grande superficie emblavée depuis la fin de l'Union soviétique.

Andrey Sizov, directeur général de SovEcon, confirme la performance : « Pour la récolte 2020, les Russes ont planté une superficie record de blé, la plus importante depuis les années 70 ! Elle est nettement au-dessus de presque toutes les prévisions. L'estimation du ministère de l'agriculture russe était à 28,8 millions d'hectares récemment, et celle de l'USDA en est proche. Cela devrait être converti en au moins 2 millions de tonnes supplémentaires. »



Russian has planted a record #wheat area since 70's for 2020 crop - 29.4 mln ha. This is SUBSTANTIALLY ABOVE ALMOST ALL FORECASTS. Russian AgMin has been 28.8 mln ha just recently, USDA - close to that. This should convert to at least ~+2 MMT. @sovecon forecast was 29.3 mln ha. pic.twitter.com/NPHqTc04HZ