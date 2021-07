L'info marché du jour Que d’eau…

Champs inondées en plein début de la récolte : pour certains agriculteurs, la moisson vire à la catastrophe.

Vosges, Indre-et-Loire, Aisne, Meurthe-et-Moselle… Partout en France et particulièrement dans le Grand Est, les agriculteurs font état de champs inondés suite aux fortes pluies de ces derniers jours.

Les craintes de pertes de rendements se concrétisent, comme ailleurs en Europe. Ceci a contribué à la hausse des cours des céréales, indique ce matin le cabinet Agritel.

Bilan de 55 mm de ?? en 36 heures … ça craint ! A voir ce qu’il restera du potentiel et la météo des jours/semaines à venir … pic.twitter.com/RfDoxFzaZW — David MICHEL (@david_michel88) July 15, 2021

désolation ce matin au réveil dans les villages et villes alentours….. du jamais vu plus de 100mm en 2 jours jusqu’à 160 par endroits! sur le plateau chez moi c’est « moins pire » mais les cultures on pris un sacré coup ?? la #moisson21 s’annonce difficile et c’est pas fini ?? pic.twitter.com/IQETljgRBH — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) July 15, 2021

Ce vendredi 16 juillet à 10 heures, 11 départements étaient placés en vigilance orange « crues » par Météo France, contre treize en début de matinée : le Nord, l’Aisne, la Marne, les Ardennes, la Meuse, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Doubs, la Saône-et-Loire et l’Ain.

Plus aucun département hexagonal ne se trouve toutefois en vigilance « pluies inondations » ce vendredi, et la masse d’air froide responsable des pluies diluviennes est en train de s’éloigner vers l’Europe de l’Est, laissant espérer, enfin, une remontée des températures et le retour du soleil sur les campagnes françaises.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net