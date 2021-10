Avoine Record du prix de l'avoine, porté par la sécheresse au Canada

Le cours de cette plante de la famille des graminées a atteint 6,05 dollars le boisseau (environ 14,5 kg) sur le marché à terme de Chicago, dépassant ainsi son précédent sommet, établi en mars 2014 (6 dollars).

Dec #oats trade to all time high, breaks above $6/bu (up +10c)! Prices may stay elevated/outperform other crops to buy acres for 2022 as oats were poorest performing crop in Western Canada in super dry year 2021. Producers switching to #peas or #wheat?@ontag @farmsnews pic.twitter.com/JAj6BpLDSd