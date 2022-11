Marchés des grains Un marché des céréales soulagé mais prudent après la reconduction du corridor

Reconduit jeudi dernier pour les quatre mois d'hiver, l'accord sur le corridor maritime depuis trois ports d'Ukraine a soulagé les marchés et levé les craintes sur une possible crise alimentaire mondiale.

Après d'intenses tractations sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, Moscou a donné son accord pour prolonger cette initiative lancée fin juillet et qui a permis d'exporter quelque 11 millions de tonnes de produits agricoles bloqués dans les silos d'Ukraine.

Cet accord a été reconduit à l'identique, pour 120 jours, alors que l'ONU poursuit ses efforts pour répondre aux demandes russes de facilitation de ses exportations de grains et d'engrais, entravées par la frilosité des armateurs face à des primes d'assurances très élevées.

