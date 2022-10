Data récoltes 2022 Les estimations de rendements en maïs grain par département mises à jour

D'après les données arrêtées au 1er octobre 2022, Agreste estime à 11,4 Mt la production de maïs grain (y compris semences) pour cette récolte 2022. Retrouvez les estimations de rendements et de surfaces mises à jour par département dans nos cartes interactives. (Article mis à jour, publié initialement le 13 septembre 2022)

Estimée à 11,4 Mt, « la production de maïs grain 2022 (y compris semences) enregistrerait un recul de 26,4 % sur un an et de 17,9 % par rapport à la moyenne quinquennale 2017-2021, sous l'effet d'une baisse conjointe des surfaces (- 77 000 ha sur 5 ans) et du rendement (- 12,3 q/ha) », précise Agreste à partir des données récoltées jusqu'au 1er octobre.

« Une campagne marquée par la sécheresse »

Le rendement moyen du maïs grain (irrigué et non-irrigué, hors semences), évalué à 81,8 q/ha, serait « le plus faible observé depuis 2005. » En cause : « le climat historiquement chaud et sec de la campagne 2022 et son cycle raccourci, a rappelé Thomas Joly, responsable de la filière maïs chez Arvalis-Institut du végétal, lors du bilan de campagne maïs organisé par l'AGPM la semaine passée. Les semis se sont concentrés surtout sur la 2e quinzaine d'avril après la vague de froid au début du printemps, puis la levée a été assez rapide. Dans presque toutes les zones de production, la situation de stress hydrique et thermique qui a suivi a gêné la fécondation des maïs, affectant la viabilité du pollen ou entraînant l'avortement des grains.

« Si l'irrigation a permis de préserver les rendements (32 % des surfaces de maïs grain irriguées en France cette année), le déficit hydrique généralisé a souvent empêché d’avoir des apports d’eau optimaux et les nombreux arrêtés précoces de restriction ont été préjudiciables », a ajouté Thomas Joly. Pour le service statistique du ministère de l'agriculture, « le rendement du maïs irrigué (103,1 q/ha) diminuerait de 6,9 % par rapport à la moyenne quinquennale. Et celui du maïs non irrigué (70,9 q/ha) chuterait de 15,6 % sur 5 ans ».

La forte hausse des prix du gaz inquiète sur le terrain quant aux coûts de séchage, mais le contexte climatique de l'année a au moins le "mérite" de permettre dans l'ensemble une récolte de maïs précoce et dans des conditions plutôt sèches... Au 3 octobre 2022, l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer comptabilisait 67 % des parcelles de maïs grain récoltées, contre 6 % à la même date en 2021.

Les résultats département par département

Retrouvez plus de détails sur les résultats de la campagne avec les cartes interactives ci-dessous. Cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir les estimations de rendements en maïs grain, non-irrigué et irrigué pour cette récolte 2022 ainsi que l'évolution par rapport à 2021 et à la moyenne 2017-2021.

Retrouvez, sur la carte suivante, les estimations de surfaces en maïs grain pour la récolte 2022, l'évolution par rapport à 2021 et à la moyenne 2017-2021.

