L'info marché du jour Une récolte 2022 de blé tendre bio de bonne qualité

D’après l’enquête qualitative réalisée par FranceAgriMer et Arvalis, le poids spécifique moyen de la récolte de blé bio 2022 s’établit à 77,3 kg/hl et la teneur en protéines à 11,1 %.

Les blés bio produits en 2022 sont de bonne qualité, évaluent FranceAgriMer et Arvalis au terme d’une enquête sur la qualité technologique réalisée à l’entrée des silos dans neuf régions et soixante sites, et dont les résultats complets feront l’objet d’une publication fin octobre.

Selon cette enquête, la teneur moyenne en protéines s’élève à 11,1 %, soit 0,2 point de moins qu’en 2021. « 82 % des blés sont au-dessus de 10,5 % », précise Chatou Laouan Brem Boundi, de FranceAgriMer, lors d’un point presse réalisé le 12 octobre.

Le poids spécifique moyen atteint quant à lui 77,3 kg/hl, contre 75,7 kg/hl en 2021, et 76 % des échantillons analysés dépassent 76 kg/hl de PS.

Grâce à « des blés plutôt secs et des conservations satisfaisantes à bonnes », la teneur moyenne en eau est de 12,7 % avant le travail du grain, soit 1,2 point de moins que l’année dernière.

Le temps sec et chaud de l’été a permis de bons temps de chute de Hagberg, « plutôt élevés et attestant d’une absence de germination » : 92 % des blés bio sont au-dessus de 240 s.

Analysés pour les blés panifiables, le taux de gluten humide est très hétérogène et atteint en moyenne 20,2 %, et le gluten index - indicateur de la qualité des protéines - est de 92 en moyenne. 89 % de la collecte dépasse un index de 90, témoignant d’une bonne viscoélasticité du gluten pour la majorité des blés.

La force boulangère est elle aussi très hétérogène, avec une valeur moyenne de 165, et le rapport P/L (qui traduit l’élasticité de la pâte) est plutôt élevé : 1,14 (contre 0,94 l’an dernier), témoin d’une farine plus tenace qu’extensible.

Enfin, la récolte de blé bio obtient une note de panification moyenne de 254 sur 300, un résultat « satisfaisant à bon », conclut Chatou Laouan Brem Boundi.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net