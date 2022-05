Engrais azotés Vers une stabilisation du marché de l’urée ?

Le 11 mai, le conseil spécialisé « Grandes cultures » de FranceAgriMer est revenu sur les prix des engrais azotés au mois d’avril.

Les prix de l’ammoniac, nécessaire à leur fabrication, ont augmenté tout au long du mois, en lien direct avec la hausse des coûts du gaz naturel, « poussés par les problèmes d’approvisionnement liés au conflit russo-ukrainien », rappelle Marc Zribi, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer.

De fait, la Russie a cessé de fournir la Bulgarie et la Pologne en gaz, « tirant les prix jusqu’à la fin du mois ».

Les cours de l’urée ont évolué de façon variable selon les origines : légèrement en baisse pour les États-Unis, en hausse dans d’autres régions. Marc Zribi pointe les incertitudes d’approvisionnement toujours d’actualité à cause de la guerre, et le bas niveau de la demande. Le surplus d’engrais à base d’urée en Inde a aussi fait pression sur les prix.

Quant aux prix des engrais potassiques et phosphatés, ils ont été stables en avril après une forte hausse, et « le phosphate d’ammonium est en baisse, mais encore à des niveaux élevés ».

Avec une demande toujours en retrait, des surplus d’offre au Moyen-Orient et au Maghreb et la reprise de la production en Europe, les cours de l’urée et de l’ammonitrate étaient en baisse début mai, relève Marius Garrigue sur Terre-net.

Mais plusieurs éléments jouent en faveur d’un rebond des prix, selon l’expert : la demande semble reprendre en Europe et notamment en France. Et la parité eurodollar est très basse, « entraînant une hausse mécanique des coûts d’importation » et risquant de pousser les prix à la hausse.

L’Inde est de son côté revenue aux achats, pour un volume indicatif de 1,5 Mt d’urée qui devront être expédiés avant le 5 juillet. Les marchés mondiaux étaient depuis plusieurs semaines suspendus à cet appel d’offre pour trouver une direction, aucun autre marché majeur n’achetant activement.

Le tender indien s’est clôturé le 11 mai, et « un peu moins de 3 Mt auraient été proposés, relève sur Twitter Josh Linville, spécialiste du marché des engrais pour le groupe StoneX. Les résultats seront importants pour donner le ton, alors que l’hémisphère nord entre dans l’été ».

Les prix les plus bas atteignent 716,50 $/t C&F (coût et fret) sur la côte ouest de l'Inde et 721,30 $/t sur la côté est.

Indian #urea tender price is above expected but still a big decline from levels seen a month ago. India on track to buy 1.5m tonnes, will market stabilise if they absorb such a big quantity- would think yes but not everyone is sure with not much demand elsewhere #ICIS #Fertilizer