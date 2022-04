Marchés des engrais azotés Après le boom du mois de mars, les cours à la baisse... Mais jusqu'à quand ?

Après une hausse historique au mois de mars suite à l’invasion de l’Ukraine, les cours des engrais azotés sont en baisse depuis début avril en raison de la reprise de la production en Europe et du retrait de la demande internationale. Mais la Russie semble se retirer du marché export et l'Inde revient aux achats, ce qui pourrait changer la donne.

Après une forte croissance tout au long du mois de mars, les cours des engrais sont en décrue ces dernières semaines, en France comme à l’international.

Les prix mondiaux de l’urée avaient augmenté de façon spectaculaire en mars « à cause des restrictions russes à l’export, qui ont affecté l’approvisionnement, et de la hausse des prix du gaz naturel, qui a réduit la production en Europe », expliquait mi-avril Marc Zribi, chef de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer.

Idem pour les cours de l’ammoniac. Quant au DAP (phosphate di-ammonique), « les prix ont atteint de nouveaux records en mars à cause d’une combinaison de facteurs », précise l’expert : forte demande de l’Inde et des pays d’Amérique du sud et interdiction d’exporter des phosphates de Chine, en plus des problèmes d’approvisionnements depuis la Mer noire.

Marc Zribi soulignait notamment la forte demande en engrais émanant du Brésil. Au 6 avril, ses importations annuelles totalisaient 10,43 Mt, une hausse de 27 % par rapport à l’année dernière à la même période.

« Nette correction baissière » au mois d'avril

Changement de ton en avril, marqué dès la deuxième semaine par une « nette correction baissière » sur le marché des engrais, selon les mots de notre analyste Marius Garrigue. Elle est en partie liée à la reprise de la production européenne d’ammonitrates, « motivée notamment par la redescente progressive des prix du gaz » et « relâchant la forte tension sur les prix traités en sortie d’usine ».

Autre explication majeure de cette baisse des cours : la demande mondiale en engrais azotés est en retrait. De fait, les pays d’Amérique du Sud sont entrés dans leur habituel creux saisonnier et aux États-Unis la météo défavorable retarde les applications et les achats d’appoint.

Surtout, beaucoup d’opérateurs attendent de passer aux achats, suspendus depuis plusieurs semaines au prochain appel d’offres de l’Inde pour des chargements attendus à la mi-mai. « Le marché ignore si l’Inde se tournera vers la Russie pour couvrir ses besoins, ce qui provoquerait une rapide détente du marché des engrais », précise Marius Garrigue.

Il souligne par ailleurs que les prix hauts de l’urée ont découragé les acheteurs : « les exportateurs n’ont réussi à traiter que très peu d’affaires ces dernières semaines ». Si bien que l’Égypte et l’Algérie, notamment, ont décidé de réduire leurs tarifs.

L'appel d'offres indien suscite bien des questions

Le tender indien tant attendu est enfin tombé le 28 avril et court jusqu’au 11 mai. Il arrive « trop tard pour stopper le déclin » des prix, selon les analystes du groupe CRU, et suscite bien des questions : « La Russie aura-t-elle le droit de participer ? La Chine assouplira-t-elle ses restrictions à l’export ? Les producteurs mondiaux vont-ils en profiter pour liquider leurs positions avant la période calme ? », tweete ainsi Josh Linville, spécialiste des engrais pour StoneX.

Global #urea prices extended their slump from record highs, a slide induced by the absence of demand from India, the world’s biggest importer. The long-awaited tender, the first from India since 7 February, finally emerged 28 April but not soon enough to arrest the decline pic.twitter.com/1NCkb97qZ3 — Fertilizer Week (@FertilizerWeek1) April 29, 2022

Côté russe, les quotas à l’export d’engrais pourraient bien être étendus jusque mi-2023, et non plus jusque fin mai 2022. L’objectif est de maintenir des disponibilités et des prix accessibles sur le marché intérieur, selon les officiels russes.

Pour Mike Nash, analyste chez Argus Media, c’est, avec « une offre à l’export très en-deçà des années précédentes », un « signe que la Russie se retire des marchés internationaux ». Suffisamment pour faire remonter les cours dans les semaines qui viennent ?

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net