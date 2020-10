Matériel d'occasion Claas renforce sa participation dans E-Farm, site de vente en ligne

Claas augmente sa prise de participation à E-Farm pour faciliter le développement de la plate-forme à l'international. Le site de vente de matériel agricole d'occasion propose une garantie pour sécuriser les achats et conquérir le marché européen.

Depuis un an, Claas a pris part à l'aventure de la start-up nommée E-farm. La plateforme sécurise le processus de commercialisation des machines d'occasion. Désormais, le constructeur augmente sa participation pour soutenir le développement de la gamme de produits et pour promouvoir son expansion internationale.

E-Farm offre aux agriculteurs et aux concessionnaires un package complet : du conseil, des transactions simples et sans risques. Les machines commercialisées sont multi-marques, et sont contrôlées par la plate-forme. Achat, transport et livraison sont organisés également par le site sur le marché européen.

Une garantie incluse pour sécuriser l'achat d'occasion

Les occasions peuvent être couvertes par une garantie, incluse dans les services. L'exploitant achète ainsi un engin en toute sécurité. Côté Claas, cette prise de participation affirme la volonté du constructeur d'accompagner les jeunes entreprises tout en posant un jalon supplémentaire en termes de vente de matériel d'occasion.

