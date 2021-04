Youniverse Case IH propose un voyage virtuel en 3D pour découvrir ses nouveautés

Plutôt que d'attendre le redémarrage des salons, Case IH propose son événement digital baptisé Youniverse. Un voyage en immersion en 3D pour découvrir les dernières machines de la marque, plus vraies que natures.

Case IH ne reste pas les bras croisés en attendant le redémarrage des salons et organise son événement digital pour dévoiler ses nouveaux matériels. Le show est baptisé Youniverse et s'adresse à tous les professionnels du monde agricole.

Selon le constructeur, il s'agit d'un événement diffusé en streaming live mais pas seulement. L'expérience promet une immersion virtuelle aux participants. Les intervenants sont issus de médias spécialisés européens, d’entreprises technologiques et du groupe CNH Industrial.

Tracteurs, moissonneuses-batteuses, presses à haute densité sont présentées

Le constructeur se concentrera sur les derniers-nés de son catalogue : tracteurs Quadtrac AFS Connect et Puma CVX Drive, moissonneuses-batteuses Axial-Flow et presse à haute densité LB436 HD. Les engins seront présentés grâce à des solutions 3D pour davantage de réalisme.

La gamme de solutions d'agriculture de précision AgXtend et les transmissions FPT Industrial devraient aussi être présentées. Il suffit d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un appareil mobile pour se connecter à la plateforme. Les participants peuvent interagir avec les concessionnaires et les spécialistes, voire rencontrer virtuellement un expert du secteur ou d'autres agriculteurs. L’inscription est gratuite et d'ores et déjà possible sur le site dédié.

