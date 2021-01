Réseau Case IH Cloué élargit son secteur commercial

Le distributeur Case IH installé en région Centre-Val-de-Loire étoffe son réseau commercial grâce à deux bases supplémentaires. L'occasion pour le constructeur de renforcer son maillage et d'affirmer aux agriculteurs sa volonté de gagner des parts de marché.

Case IH étoffe son réseau de distribution sur la région Centre-Val-de-Loire via la concession Cloué. Elle est largement implantée depuis quatre générations, et a fêté ses 115 ans dernièrement. L'entreprise est actuellement dirigée par Vincent Cloué.

En 2020, le distributeur a élargi son secteur commercial avec une partie supplémentaire du département de l'Indre (36), le nord de la Creuse (23), l'ouest du Loir-et-Cher (41) et le nord de l'Indre-et-Loire (37).

À lire aussi >> Vu sur YouTube - Une journée de semis avec des tracteurs Case IH

L'occasion d'ouvrir deux points de vente supplémentaires : la base d’Issoudun (36), bénéficiant d’une équipe de cinq collaborateurs et celle de La Souterraine (23), gérée par quatre personnes. Sans oublier le partenariat mis en place avec l’agent Mecafarming installé à Nourray (41) qui assure la continuité du service auprès des agriculteurs.

Charly Giraud, responsable commercial des concessions Cloué

En parallèle, la concession continue d’investir dans ses infrastructures existantes avec la rénovation des sites de Pouant (86) et de Loches (37). Au-delà de la rénovation, c'est la volonté de former et d’embaucher de nouveaux collaborateurs qui s'affirme. Le groupe emploie déjà 270 salariés, dont une centaine répartis sur les 9 points de vente.

Depuis mai dernier, c'est Charly Giraud qui assure les fonctions de responsable commercial. Son expérience du secteur agricole et sa connaissance de la concession est un atout majeur pour conquérir le marché. « Nous nous sommes lancés dans un sacré challenge et nous sommes fiers, malgré le contexte actuel, de tirer notre épingle du jeu avec de beaux aménagements de sites, qui ont permis d'embaucher de nouveaux collaborateurs. De quoi gagner en qualité de service et en efficacité pour nos producteurs », affirme Vincent Cloué, dirigeant du groupe.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net