Concours #AstuceAgri Partagez vos inventions qui facilitent votre travail à la ferme !

Sébastien Duquef Terre-net Média

Qui ne possède pas sa petite astuce facilitant le travail quotidien ? Quel dommage de garder l'idée dans un coin de sa ferme ! Vaudrait mieux la diffuser pour que tous les collègues en profitent, non ? Pour vous y aider, Terre-net et Web-agri lancent leur concours #AstuceAgri via Facebook et Twitter. Participez en postant quelques mots de présentation et une photo de votre « bricole » sans oublier de liker les meilleures idées pour définir le top 10. Le 11 janvier, relevé des compteurs ! Il restera sans doute des cadeaux au pied du sapin pour récompenser les meilleures idées. (Article publié une première fois le 11 décembre 2020)

