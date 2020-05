Guidage RTK Des tarifs dégressifs et une application modernisée chez Case IH

Case IH adapte son offre d'abonnement au réseau de correction RTK pour les systèmes de guidage. Le tarif est dégressif selon le nombre de machines à intégrer dans le parc matériel. La durée d'engagement joue aussi sur le prix de l'offre, qui inclut la carte Sim multi-opérateur M2M. Autre nouveauté : l'application qui change de peau propose de nouvelles fonctionnalités comme le système de surveillance de machine qui envoie une alerte dès qu'un déplacement anormal est détecté.

Case IH maintient ses efforts en termes de signal de guidage avec correction RTK. Aujourd'hui, plus de 2 000 balises sont connectées au centre de calcul, ce qui représente un maillage de 70 km dans 25 pays européens. Et pour optimiser les calculs, la marque ne lésine pas et s'appuie sur plus de 90 serveurs dédiés au RTK chez Microsoft Azure.

Depuis cinq ans, le réseau RTK France a évolué. Il couvre désormais tout le territoire français grâce à 170 balises qui fournissent aux 2 500 abonnés la précision du signal de 1,5 cm en horizontal et 2 cm en vertical. Autre atout : la répétabilité du signal est fiable d’année en année, et sa transmission par GSM via une carte Sim multi-opérateur M2M possède un accès prioritaire sur le réseau téléphonique.

Des spécialistes joignables 24 h/24 et 7 j/7

Tous les récepteurs de signal de guidage sont compatibles avec le système RTK via différents formats : RTCM3, CRM et CRM+. La compatibilité xFill est fournie pour les appareils qui en sont équipés et des spécialistes assurent la maintenance 24 h/24 et 7 j/7.

Le constructeur propose dorénavant des offres dont le tarif diminue en fonction du nombre d'abonnement. Une opportunité pour ceux qui bénéficient d'une flotte de tracteurs. En clair, le tarif oscille entre 650 et 1 050 € pour une durée de trois ans, soit de 350 à 216 €/an selon le nombre de tracteurs à équiper. Le prix s’applique dès maintenant et en complément des offres classiques de 550 € pour une durée d’engagement de 1 an et de 1 250 € pour une durée de trois ans (pour un équipement). Les cartes Sim multi-opérateurs sont inclues dans le pack.

Notification en cas de déplacement anormal ou en-dehors de la zone

Autre nouveauté : l'application fait peau neuve. Elle propose de nouvelles fonctionnalités pour suivre par exemple la flotte de véhicule en temps réel et visualiser l'état du réseau de chacune. Sans compter les alertes en cas de déplacement du matériel en dehors de plages horaires préalablement définies. Idéal pour détecter rapidement les tentatives de vols.

En outre, la fonction de géo-repérage permet de créer des zones de surveillance des machines. Dès que l'une d'elles sort de l'espace, une notification est envoyée automatiquement.

