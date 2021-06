Vente aux enchères Du jamais vu en 25 ans de carrière pour le directeur de Ritchie Bros. France

Depuis que Richie Bros. organise ses ventes aux enchères entièrement en ligne, la demande explose. Le matériel devient rare et les prix de ventes sont en hausse.

Jeroen Rijk, directeur général Europe de Ritchie Bros., constate une hausse considérable de l'activité depuis que les ventes s'organisent en ligne. L'allongement des délais de livraison de matériel neuf contribue à faire grimper la demande de machines d'occasions. Au premier semestre 2021, la marque a enregistré une augmentation importante du trafic sur son site web.

Sans compter que les prix de vente des machines, dans la branche construction, augmentent de 10 à 15 % depuis un an. Du jamais vu en 25 ans d'expérience pour le dirigeant. Bien que l'entreprise ai déjà connu des pics question offres et demandes, ceux-ci étaient plutôt régionalisés. Actuellement, la tendance est mondiale et l'activité accrue des enchérisseurs se remarque quel que soit le secteur d'activité couvert par le vendeur. Qu'il s'agisse de construction, d'agriculture, d'exploitation minière, de transport... la demande est forte. Ceux qui ont du matériel à vendre peuvent profiter de l'opportunité.

Une demande en hausse à l'échelle européenne, idem en France

Si la demande explose au niveau européen, la situation est semblable en France. David Dahirel, directeur commercial de Ritchie Bros. France, le confirme : « Nous avons constaté une forte demande sur les machines de tout type depuis le début de l’année, que ce soient des machines de plus de 10 000 h ou plus récentes. La demande s’est accentuée mois après mois, et on commence à avoir des informations sur un manque de matières premières nécessaires à la fabrication des machines. Une situation qui tend à confirmer que le marché sera soutenu tout au long de l’année 2021, mais aussi en 2022. »

Autre explication de la marque : les acheteurs accèdent rapidement aux matériels prêts à travailler et le système en ligne facilite les transactions. Les rapports de tarification sont disponibles gratuitement, ainsi que les données.

Les chiffres indiquent que :

• Les pelles hydrauliques ont vu leur prix médian augmenter de 23 %, avec une moyenne de 39 858 € par article, en Europe. La concurrence internationale s'est accrue sur ce type de machine, 12 % étant vendus en dehors des pays (7 % à la même période en 2020).

• Le prix médian des chargeuses sur pneus vendues en Europe a augmenté de 5,6 % au 1er trimestre (par rapport au 1er trimestre 2020), pour atteindre en moyenne 25 012 € par article.

