Agree Mini Show 1 000 tracteurs attendus à Beauvais ce dimanche !

Vous avez bien lu ! Plus de 1 000 tracteurs miniatures seront à Beauvais ce dimanche, à l'occasion de l'Agree Mini Show. C'est une exposition de miniatures agricoles organisée chaque dernier week-end de janvier. La 13e édition aura donc lieu ce dimanche 30 janvier 2022, sur le campus de l'institut UniLaSalle à Beauvais. C’est le rendez-vous incontournable des passionnés de miniatures agricoles du nord de la France !

Un événement maintenu en ces temps de Covid, c'est rare ! C'est pourtant le cas de l'Agree Mini Show, exposition de miniatures agricoles, qui se tiendra le 30 janvier 2022, sur le campus d'UniLaSalle Beauvais.

Il va de soit que la tenue d'un tel événement est soumise au port du masque et à la présentation d'un pass sanitaire/vaccinal valide (en fonction de la réglementation en vigueur) pour chaque visiteur.

L'Agree Mini Show, qu'est-ce que c'est ?

L'Agree Mini Show rassemble les passionnés de miniatures agricoles, mais aussi le grand public. L'événement, reporté en 2021, se tiendra pour sa 13e édition, comme chaque année, ce dernier dimanche de janvier. La dernière édition en 2020 avait rassemblé plus de 1 300 visiteurs.

Lors de votre visite, vous serez accueillis avant même d'entrer dans la salle d'exposition par une allée de tracteurs et machines agricoles en taille réelle. Ces derniers sont prêtés par les constructeurs et concessionnaires locaux.

Les visiteurs pourront ensuite admirer le travail de longue haleine de férus de la miniature et apprécier le réalisme de leurs dioramas (mises en scène en taille réduite) et les détails des modèles artisanaux. Comme tous les ans, une miniature artisanale en série limitée sera réalisée par le fabricant PMA32 spécialement pour l’occasion. Quelques vendeurs sont présents sur l’événement pour compléter les collections des plus passionnés ou pour le plaisir des plus novices.

Comme chaque année, cette exposition est organisée par l'association Agreenov. Elle regroupe une dizaine d'étudiants d'UniLaSalle, passionnés de machinisme et d'innovations agricoles. Ils partagent leur passion aux autres étudiants en organisant des visites d'entreprises (AGCO, Dangreville...) et de salons spécialisés comme le Sima.

L'association présentera d'ailleurs son propre diorama, sur lequel circuleront des miniatures radiocommandées.

En Bref : Agree Mini Show 2022

Date : 30 janvier 2022 - 10h/17h

Lieu : Campus UniLaSalle Beauvais (60)

Entrée : 2 € (gratuit pour les - de 12 ans)

Renseignements : agreenov@asso.unilasalle.fr - 07.89.70.72.21 Agree Mini Show 2022

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net