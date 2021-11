Landini Le constructeur italien s'engage pour l'association Les Agriculteurs ont du cœur

Le mardi 30 novembre, sur le stand Argo au Sitevi, se tiendra le lancement d’une série spéciale de tracteurs Landini REX4 portant le logo "Les Agriculteurs ont du cœur !", en présence des membres de l’association et d’autres partenaires de l’opération. Chaque vente de cette gamme de tracteur entraînera le versement d’une somme à l’association.

"Les Agriculteurs ont du cœur !" est une initiative née au moment du premier confinement. Plusieurs agriculteurs, soutenus par un collectif de passionnés du monde agricole et d’entreprises engagées, se sont mobilisés pour des dons en circuits courts qui visent les populations fragilisées par la crise sanitaire (étudiants et les travailleurs notamment) et confrontés à des difficultés pour se nourrir correctement. Depuis cette première action, "Les Agriculteurs ont du cœur" ont multiplié les projets ayant tous en commun la dimension solidaire et humaniste du monde agricole.

Landini, marque du groupe Argo, s'engage également dans cette démarche à l'occasion du Sitevi 2021 (Salon international des équipements et savoir-faire pour les productions viti-vinicoles, oléicoles, arboricoles et maraîchères) du 30 novembre au 2 décembre 2021, au parc des expositions de Montpellier.

Une série spéciale de tracteurs REX4 Landini portant le logo "Les Agriculteurs ont du cœur !" seront lancés à cette occasion. Cette gamme de tracteurs spécialisés a été renouvelée avec notamment un passage au stage V. Chaque vente de ces modèles entraînera le versement d’une somme d'argent à l’association.

