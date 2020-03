Pneumatique Continental TractorMaster : élu le meilleur de sa catégorie par la DLG

La DLG a testé la gamme de pneumatiques agricoles Continental TratorMaster. Verdict : le meilleur de la catégorie Premium qui offre des performances en termes d'économies de carburant, débit de chantier, confort et sécurité sur route.

Les tests menés par la DLG ont désigné les pneus Continental TractorMaster les meilleurs de la catégorie en termes de performances, de consommation de carburant, de productivité et de confort de conduite. Un pneu Premium évalué dans le cadre du "Performance Review in Premium Class" qui a été certifié officiellement en novembre dernier pour cinq ans.

Vainqueur au champ comme sur route

Les tests mesurent l'efficacité des pneus de tracteurs agricoles dans diverses applications. La conclusion parle d'elle-même : la consommation de carburant de l'engin est nettement inférieure à celle des modèles concurrents et des références. Le pneu améliore aussi la productivité puisque le débit du tracteur est 3 % plus élevé que celui de la référence sur la même surface.

Le Continental présente aussi le meilleur rendement en termes de rapport puissance de traction et prise de force. Sans oublier les essais en matière de confort sur route. Les pneus sont évalués selon les cycles de transport PowerMix de l'organisme. Les essais sont réalisés à mi-charge et pleine charge sur un circuit de 36 km qui alterne pente et plat. La résistance au roulement et le faible niveau de glissement sur les sections inclinées ont un impact positif sur les performances.

5 % de surface d'empreinte supplémentaire

Comme dans l'automobile, Continental propose la technologie N.flex et le talon à une seule tringle. Le pneu radial bénéficie en outre de la sculpture D.fine développée pour ce modèle. Elle offre 5 % de surface de contact supplémentaire et prolonge la durée de vie du produit. La carcasse en nylon extensible profite d'une stabilité dimensionnelle et d'une résistance aux chocs importante. Les talons sont conçus avec une seule tringle, ce qui assure la bonne déflexion des flancs, caractéristique importante pour limiter le compaction du sol. La gamme TractorMaster est fabriquée à Lousado, au Portugal, tout près de l'usine de fabrication de pneus automobiles de la marque.

