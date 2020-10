Farming Simulator Trelleborg remporte le championnat du monde de la ligue

Trelleborg remporte la deuxième saison du championnat Farming Simulator après deux jours de jeux à transformer l'agriculture. Le manufacturier soutient la compétition depuis sa création en 2014 et annonce déjà sa participation à la saison 3.

Deux jours. C'est le temps qu'il a fallu à l'équipe Trelleborg pour se frayer le chemin de la victoire lors de la finale de la deuxième saison de la ligue Farming Simulator. Du 18 au 20 septembre dernier, huit équipes ont joué comme si la transformation de l'agriculture était un rêve de joueur.

L’équipe Trelleborg a fini la saison sur la première place du podium et a empoché le gain. Trelleborg Wheel Systems est partenaire de Giants Software depuis 2014, démarrage du Farming Simulator 15. La version 19 a été enrichie et bénéficie de plus de 300 modèles de tracteurs et machines agricoles, tous équipés de pneumatiques Trelleborg et Mitas.

L'équipe Trelleborg prête pour la saison 3

Roberto Angelucci, responsable marketing digital de la marque, a déclaré : « L’agriculture et la technologie sont désormais étroitement liées et grâce à des partenariats comme celui-ci, nous pouvons toucher la jeune génération de futurs agriculteurs qui peut voir nos pneus de spécialité en action, tout en s’amusant en même temps ».

La ligue a annoncé la troisième saison du championnat, qui gagne en popularité. L'équipe Trelleborg est déjà prête à relever un nouveau défi !

