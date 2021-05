[Vidéo] Vu sur YouTube Alexandre Richard teste la charrue en planche réversible du turc Ilgi

Le prix du matériel turc éveille votre curiosité et vous aimeriez vérifier la qualité de son travail ? C'est ce que vous propose Alexandre Richard, agriculteur près de Châteauroux dans l'Indre. Le jeune producteur est aussi le patron du site Prodealcenter de vente en ligne de pièces agricoles. Depuis peu, il importe carrément des outils agricoles de la marque turque Ilgi. Pour convaincre les septiques, l'internaute publie une vidéo de l'essai de la charrue réversible cinq socs destinée au labour en planches. Verdict en images.

Si vous souhaitez découvrir du matériel hors du commun, rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Alexandre Richard, le patron du site de vente de pièces en ligne baptisé Prodealcenter. Le dirigeant a vendu une charrue pour labourer en planche d'origine turque mais avant de la remettre à son propriétaire, il tenait à vérifier la qualité du travail de l'outil.

Particularité de la machine : elle est réversible. En bout de parcelle, il suffit d'actionner le circuit hydraulique du vérin qui fait basculer la poutre de gauche à droite. Plus besoin de retourner la charrue ! Au premier coup d'œil, l'équipement importé du fabricant turque Ilgi peut prêter à sourire. Cependant, une fois le montage terminé et les réglages effectués, la qualité du travail risque d'en laisser plus d'un perplexe.

4 500 € la charrue cinq socs réversibles pour labourer en planches

D'autant plus vu le prix ! Alexandre évoque 4 500 € pour le modèle testé dans la vidéo, soit un outil de cinq corps capable de travailler jusqu'à 2,5 m de largeur selon la largeur entre pointe. Autre point intriguant : le nombre de pièces d'usure. Pas de pointe, juste une lame qui sert de versoir réversible et des coutres assurant la stabilité en termes de profondeur de travail. Bref, l'importateur de la marque qui n'est autre que le site Prodealcenter tente de rassurer face au matériel qu'il entend bien vendre en France. La preuve en images.

