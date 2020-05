Semis de printemps Horsch Cruiser et Serto SC : pour semer même dans du béton !

Face aux conditions de semis particulièrement difficiles cette année, les outils Horsch Cruiser et Serto SC ont réussi à reprendre les terres printanières pour semer dans des conditions satisfaisantes.

Pour reprendre les terres avant les semis de printemps, cette année, mieux valait avoir les outils adéquats ! Des équipements solides et capables de préparer le lit de semences dans des sols parfois durs comme du béton. Après un hiver doux et pluvieux, marqué par l'absence de gel intensif, l'état des sols n'était pas au mieux. Surtout dans les parcelles dont le taux d’argile est important, où le sol avait bien souvent repris en masse. Sans oublier les conditions sèches qui ont suivi et qui n'ont rien arrangé en formant une croûte dure en surface.

D'après Matthieu Noroy, responsable produits travail du sol et pulvérisation chez Horsch France : « La reprise des terres a donc été un casse-tête pour nombre d’agriculteurs, notamment pour la préparation du lit de semence ! » Toujours selon lui : « l'arme la plus adaptée de la gamme face à cette situation complexe était le Cruiser. Il restructure le sol et travaille les cinq premiers centimètres pour l'ouvrir et l'aérer. Sa capacité de passage augmente grâce à la forme particulière de ses dents et à son faible inter-rang, compris entre 15 à 16 cm (selon les modèles).

Restructurer la surface et créer de la terre fine

La précontrainte appliquée à la dent permet au Cruiser de garder sa profondeur initiale, de restructurer la surface et de créer de la terre fine. Deux versions existent : la première est portée et sa largeur varie de 4 à 6 m. Elle s'appelle Cruiser SL et compte quatre rangées de dents. La seconde, le Cruiser XL, est une version traînée qui totalise six rangées de dents pour un dégagement supérieur pour travailler en présence de résidus. Le modèle est disponible de 5 à 12 m.

Autre équipement ayant montré son efficacité en conditions agronomiques difficiles : l'élément semeur PowerDisc du semoir Serto SC. Outre sa capacité à travailler à vitesse élevée, il est également adapté au travail en conditions très difficiles. Le parallélogramme bénéficie d'un entre-rang de 16,7 cm et supporte jusqu'à 150 kg de pression. Résultat : de la stabilité pour semer même dans des préparations grossières avec des mottes.

Plus de puissance de pénétration pour semer dans l'humidité

L'outil place la graine avec plus de force, de quoi atteindre l’horizon humide. L’humidité est conservée et garantit la levée homogène de la culture. Horsch installe aussi son élément PowerDisc sur le Pronto (en option). Une alternative intéressante pour les régions à terres fortes ou très argileuses.

