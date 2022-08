Travail du sol Lemken étoffe sa gamme de charrues Juwel avec un modèle léger de 3 à 5 socs

Lemken offre une petite sœur à ses charrues Juwel 7, 8 et 10. La Juwel 6, adaptée pour des tracteurs de puissance entre 70 et 130 cv, dispose notamment d’un réglage hydraulique en continu de la largeur de travail.

Lemken étend sa gamme de charrues Juwel – après les Juwel 7, 8 et 10 – avec un modèle léger disponible en 3 ou 5 corps. La Juwel 6 viendra remplacer en mars 2023 les séries EurOpal et VariOpal 5 et 6, qui affichent 25 ans de bons et loyaux services au compteur.

La Juwel 6 n’aura rien à envier à ses prédécesseurs : diamètre et hauteur de châssis respectivement de 110 mm et de 80 cm. Dans sa version M, quatre largeurs de travail différentes par corps de charrue peuvent être réglées mécaniquement. La version M V offre un réglage hydraulique en continu de la largeur de travail, avec un pivotement hydraulique du châssis optionnel.

La marque a équipé la Juwel 6 de ses corps Dural, mais les corps DuraMaxx sont également disponibles. Comme sur toutes les charrues portées réversibles du constructeur, le système de réglage Optiquick permet de travailler sans contrainte latérale.

Comme sur toutes les charrues Lemken, la Juwel 6 est équipée « de la nouvelle roue de jauge, dont la profondeur peut être réglée sans outil au moyen d'une trame perforée ». « L'amortisseur hydraulique améliore encore le confort de travail et préserve le matériel. Un simple kit de transformation permet de la transformer en roue Unirad pour le transport sur route. »

