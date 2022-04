Vu sur Youtube Loagri nous montre la première herse rotative Isobus Maschio Gaspardo en France!

Dans sa vidéo du 16 avril 2022, Loagri nous emmène sur un chantier de semis de tournesol en Indre-et-Loire. La particularité : une des herses rotatives qui prépare le sol devant le semoir. Il s'agit de la première herse rotative Isobus du constructeur Maschio Gaspardo en France !

La herse rotative n'est pas le premier outil auquel on pense quand on parle Isobus. Et pourtant ! Cela permet notamment d'avoir une vision sur le couple de chaque boîtier et leur température, et surtout la possibilité d'intégrer des cartes de topographie du sol, ce qui permet d'adapter la profondeur de travail en continu et sans descendre de la cabine. Un gage de qualité et un réel confort pour le chauffeur.

Découvrez cette herse rotative Isobus Maschio Gaspardo Toro de 7 m de large, ainsi que le semoir monograine Chrono 7 rangs de la même marque, au travail sur ce chantier de semis de tournesol.

Cliquez pour lancer la vidéo.

