Semoir monograine Horsch Maestro 6 rangs : le semoir qui donne le « la » des semis à venir !

La gamme de semoirs monograines Horsch s'étoffe grâce au modèle six rangs pour répondre aux attentes du marché français.

La gamme de semoirs monograine Horsch s'étoffe grâce aux six rangs Maestro qui complètent les versions 8 et 12 rangs du modèle RV et 8,9 et 12 rangs du modèle RX.

Selon Robert Dorsemagen, directeur de la filiale française : « Les Maestro RV et RX portés étaient attendus sur le marché français en version 6 rangs. D'autres marchés comme le Brésil, la Russie, le Kazakhstan, l’Allemagne… n’ont pas les mêmes besoins et demandent aux constructeurs de composer pour satisfaire le maximum de monde », explique-t-il. C’est l’arrivée de Lucas Horsch au poste de responsable de l'unité semoir monograine qui a boosté le projet. Après quelques mois de travail, les données nécessaires à la commercialisation de l’outil ont été traitées.

Doseur à dépression ou surpression selon les besoins

En version RV ou RX, l'agriculteur privilégie soit le doseur à dépression, plus régulier sur la profondeur de semis avec les petites graines, soit le doseur en surpression, qui permet des vitesses d’avancement importantes pour le maïs par exemple. Les boîtes contiennent 70 l et se démontent en moins de 20 s. Le doseur ne possède pratiquement aucune pièce mobile, quasiment aucune usure n'est à signaler. Sans compter que le sélecteur n’a besoin d’aucun réglage.

Côté fertilisation, le monodisque à engrais est indépendant de l’élément semeur. Il suit le relief du terrain et bénéficie du système AutoForce en option, pour ajuster la pression appliquée à l’élément semeur en fonction du sol. Fonction intéressante face aux différences de terrain observées dans la parcelle. Les amateurs peuvent se réjouir, les deux modèles sont disponibles à la vente dès maintenant.

