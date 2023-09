Grimme agrandit sa gamme Evo avec l'arrivée de la 260

La géométrie du bâti oscillant de l'Evo 260 a été revu afin d'être plus légère et de sorte à limiter la possibilité d'accumulation de fanes. La machine, en option, profite du système de guidage en profondeur TerraTronic, qui active automatiquement le dispositif de soulagement de la pression sur les buttes, ou le réglage de la pression sur buttes. Pour optimiser la séparation, la vitesse de la première et de la deuxième chaîne de tamisage se pilotent de manière indépendante. Outre le réglage automatique de la vitesse des séparateurs nommée Speedtronic-Sep, la vitesse de la chaîne de tamisage est réglable via la fonction Speedtronic-Web en fonction de la charge et de la vitesse d'avancement de l'équipement. De quoi soulager l'opérateur tout en respectant davantage les pommes de terre.

Plus de place et de confort pour les trieurs embarqués

Sur la route, la largeur de transport reste sous la barre des 3,3 m. Ceux qui le souhaitent peuvent opter pour le toit de protection - du personnel de tri - ainsi que de la trémie non-stop baptisée NonstopBunker. Pour réhausser le confort en zone de tri, des marche-pieds réglables en hauteur sont disponibles sur la table de visite pour permettre à chacun de travailler à sa hauteur. A noter l'apparition du coffre de rangement étanche, des portes-gobelet et du bidon lave-mains de 15 l de capacité. D'autres accessoires sont disponibles (en option) comme par exemple l'échelle coulissante en aluminium, les deux longues spatules de nettoyage et l'espace de rangement spécial boîte à outils fixé sur le timon.

A la bascule, l'engin pèse entre 10,5 et 11,8 t. Côté pneus, le constucteur installe des modèles radiaux de dimension 800/45 R30.5. Un argument en faveur du respect des sols. Pour pouvoir arracher même en conditions défavorables, la roue droite de la machine peut également être motrice (en option). Résultat : le couple maximum de 10 500 Nm sur la roue amène une force de poussée supplémentaire de 1,5 t.

Le terminal Isobus installé de série améliore là encore le confort de l'opérateur en termes de pilotage. L'interface Grimme Digital Interface (GDI) offre davantage de visibilité au conducteur. Gràce à la télémétrie, les paramètres des tâches, de la machine et de localisation... tout est transmis directement sur le portail utilisateur myGrimme, ou via la plateforme AgriRouter. A souligner aussi la possibilité de créer une carte de rendement géoréférencée, possible via la balance de la bande transporteuse. Le système vidéo SmartView permet au conducteur de garder à l'oeil toutes les fonctions importantes de son outil. La vision nocturne et panoramique ont été améliorées par rapport à la précédente génération, idem question éclairage depuis l'installation de feux Led. Autre argument : l'installation du graissage centralisé (en option) qui assure la lubrification de la trémie, de l'essieu et du timon.