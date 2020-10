L'info météo du jour 40 à 50 mm attendus en moyenne ces prochains jours sur la France

De fortes quantités de pluies devraient s'abattre sur la France pour cette fin de semaine : 40 à 50 mm sont attendus en moyenne. Ce serait plutôt entre 60 et 100 mm sur le centre-est. Les secteurs les plus touchés seront l'Aquitaine, le Cantal et le Limousin avec des cumuls dépassant parfois 100 mm, ponctuellement jusqu'à 150 mm vers Dax.

Ce jeudi, une perturbation active traversera le pays le matin avec son lot de pluie du sud-ouest aux frontières de l'est, suivie d'éclaircies et d'averses en journée. Sur un large quart nord-ouest, nuages, embellies et quelques ondées alterneront avant une nouvelle dégradation pluvieuse en journée par la Bretagne. Près de la Méditerranée, les éclaircies matinales céderont la place à un ciel plus chargé et menaçant avec quelques orages en journée en région Paca jusqu'en basse vallée du Rhône. Les températures seront de saison.

L'arrivée de la tempête Alex se confirme pour la nuit prochaine entre la Loire-Atlantique et le Morbihan, selon MeteoNews. Le Morbihan est en ligne de mire avec des rafales qui atteindront 170-180 km/h entre minuit et 7 heures sur le littoral, notamment les caps exposés et les îles, et jusqu'à 130-140 km/h dans l'intérieur. En Loire-Atlantique, les rafales seront de l'ordre de 140-150 km/h sur la frange littorale au nord de la Loire, moins fortes ailleurs mais souvent autour de 100-110 km/h. En Ille-et-Vilaine, les rafales pourront atteindre jusqu'à 120-130 km/h jusque dans les terres vendredi matin.

Le Cotentin et l'est des Côtes d'Armor connaîtront également des puissantes rafales, mais dans une moindre mesure, autour de 100-110 km/h.

Outre le vent, la dépression tempétueuse Alex stagnera en effectuant des petites boucles sur le nord de la France entre vendredi et ce week-end, apportant des quantités de pluie remarquables voire exceptionnelles : le plus souvent 40 à 50 mm sur la France, davantage dans le centre-est avec 60 à 100 mm. Les secteurs les plus touchés seront l'Aquitaine, le Cantal et le Limousin avec des cumuls dépassant parfois 100 mm, ponctuellement jusqu'à 150 mm vers Dax.

Plus de 100 mm en Aquitaine, dans le Cantal et Limousin

La Bretagne et le Cotentin recevront entre 60 et 100 mm, mais localement 100 à 150 mm, en particulier les Côtes d'Armor. Ou comment passer d'un extrême à l'autre : après la sécheresse, les pluies excessives qui feront craindre des inondations localement importantes !

