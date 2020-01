Label bas carbone À leur tour, les grandes cultures se lancent dans la démarche

Amélie Bachelet Terre-net Média

Les producteurs de grandes cultures et leurs instituts techniques s’engagent à élaborer pour l'été prochain la méthode du « label bas carbone » dans le secteur des grandes cultures. Cela va permettre de faire reconnaître la contribution positive des grandes cultures dans la lutte contre le changement climatique et aboutirait in fine à la rémunération des agriculteurs pour leurs efforts en ce sens.

