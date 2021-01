Vu sur le web Bientôt l'arrivée d'un froid glacial sur la France ?

Des températures glaciales au programme de ces prochaines semaines… C’est ce qui pourrait se passer en raison de l’écartement du vortex polaire de son axe pôle Nord selon les journalistes de National Geographic. Explications.

Un froid glacial, est-ce ce qui nous attend pour les prochaines semaines ? C’est une possibilité évoquée par nos confrères de National Geographic dans un article paru le 12 janvier dernier.

Avec la hausse spectaculaire des températures d’environ 40°C dans la stratosphère au-dessus de la Sibérie, le vortex polaire s’est écarté du pôle Nord.https://t.co/lA3rlK2P2c — National Geographic (@NatGeoFR) January 13, 2021

« Avec la hausse spectaculaire des températures d’environ 40°C dans la stratosphère au-dessus de la Sibérie, le vortex polaire s’est écarté du pôle Nord » et cela « avec une telle force qu’il s’est coupé en deux et semble désormais doté de deux jambes : l’une se trouve sur l’Amérique du Nord, l’autre sur l’Europe ». Les conséquences ? Des températures glaciales pourraient s’abattre « sur le nord-est et le Midwest des États-Unis mais aussi sur les régions de moyenne latitude en Europe » d’ici fin janvier et jusqu’en février.

Qu’en est-il pour la France ?

À court terme, les températures vont baisser en cette fin de semaine. Alors que la neige tombe sur l’est de la France ce jeudi, Frédéric Decker, météorologue chez MeteoNews, indique qu’un « coup de froid suivra ces deux prochains jours » dans ces régions « avec localement jusqu'à - 10 degrés sur sols enneigés ».

Le vortex polaire se met en place.Nous allons donc avoir une decsente froide sur l'Europe (Est ou Ouest?). La derniére situation remonte à Février 2018 et le thermométre était descendu a -11° C dans le 28.

Est ce que la France sera concerné avec une grande intensité?@RegisCrepet — Visio-Crop ?? (@Luc_Lorin) January 14, 2021

Et sur le plus long terme ? Le site tameteo.com de Meteored, indique « qu’à partir du 21-22 janvier, les signaux de décrochage du vortex polaire se précisent sur l'Europe » ce qui devrait se traduire par « un net refroidissement pour la dernière dizaine de janvier, avec des températures nettement inférieures aux normales de saison ». Ce sont les régions de l’est de la France qui seraient les premières concernées par ce temps froid et la neige mais « ces indications restent à confirmer » précise le site qui indique cependant que « les probabilités que les températures se situent sous les normales de saison fin janvier se renforcent un peu plus tous les jours ».

