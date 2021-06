Carte interactive sécheresse Déjà 5 départements en situation de crise à la mi-juin

45 arrêtés préfectoraux sont en cours sur le territoire français au 11 juin 2021. 14 départements sont concernés par des mesures, locales ou non, de restriction de l'usage de l'eau et de l'irrigation et 9 autres sont en situation de vigilance.

Alors que l'été vient à peine de pointer le bout de son nez, le site gouvernemental Propluvia nous informe que 14 départements sont déjà concernés par des mesures de restriction de l'usage de l'eau et de l'irrigation. Et ce n’est qu’un début si on en croit les prévisions météo à court et long terme.

La Charente, le Tarn, la Haute-Garonne, le Var et les Bouches-du-Rhône sont les départements les plus touchés par la sécheresse en cette première quinzaine de juin. Ces départements sont en situation de crise localisée, ce qui implique un arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles.

Trois autres départements sont en alerte renforcée localisée avec une réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 % (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine).

Six départements sont en alerte localisée sur une partie de leur territoire ce qui entraîne, au niveau agricole, une réduction des prélèvements inférieure à 50 % (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine).

Et pour finir, neuf départements sont en vigilance intégrale ou localisée.

Carte sur les arrêtés de restriction de l'usage de l'eau au 11 juin 2021 :

Légende de la carte : Le niveau de restriction indiqué ci-dessus est le niveau maximal arrêté sur une partie (localisée) ou sur l'ensemble (intégrale) du département. D'autres arrêtés de niveau inférieur sont susceptibles d'avoir été également pris. Pour connaître les secteurs du département effectivement concernés par les restrictions, consultez le site Propluvia qui recense les arrêtés.

