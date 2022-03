Prévisions météo Un brusque changement de temps la semaine prochaine

L'anticyclone présent sur la France offre une semaine douce et ensoleillée sur l'ensemble du pays, permettant une bonne avancée des travaux de semis.

Ça sèche, ça sèche… ?? préparation hier, aussitôt on rappuie pour garder la fraîcheur pour le semis de lin ???? #CeuxQuiFontLeLin #CeuxQuiFontLesSemences #FrAgTw pic.twitter.com/y2iol9OPTc

Mais ce temps accentue la sécheresse dans de nombreuses régions, et notamment à l'est. MeteoNews constate ainsi qu'il « n'est tombé que 3 mm à Colmar depuis le 1er mars, soit un déficit de - 92 % par rapport à la normale. Il en va de même à Strasbourg-Entzheim. À Nancy, les 11 mm représentent un déficit de - 80 % tandis que Besançon n'a récolté que 14,9 mm soit là aussi un déficit important de - 84 %. »

Le BRGM notait déjà au 1er mars un état des nappes phréatiques peu satisfaisant.

Un changement de temps est en vue pour la semaine prochaine. De l'air frais va arriver sur le nord du pays dès le mardi 29 mars selon Météo France. Les orages devraient faire leur retour dans le sud.

Un changement de temps est attendu pour la semaine prochaine, avec une baisse des #températures sur la moitié nord, et surtout retour des #orages dans le sud. Cette évolution serait l'amorce d'un changement plus global en vue d'un mois d'#avril plus humide sur la France. pic.twitter.com/2yqhnQhql3