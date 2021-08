Label bas carbone La méthode « grandes cultures » enfin approuvée

Annoncée au départ pour début 2021, la méthode « grandes cultures » du label bas carbone vient d'être approuvée par le ministère de la transition écologique. « Les porteurs de projets disposent enfin d’un guide robuste pour permettre aux producteurs de grandes cultures de produire des crédits carbone et de disposer ainsi d’une nouvelle perspective de valorisation de leurs efforts de transition », expliquent l'AGPB, l'AGPM, la CGB et la FOP dans un communiqué commun.

Avec l'approbation par le ministère de la transition écologique de la méthode « grandes cultures » du label bas carbone, « la contribution positive des grandes cultures dans la lutte contre le réchauffement climatique, par la réduction des émissions de GES et le stockage de carbone dans le sol, devient ainsi reconnue ». Pour l'AGPB, l'AGPM, la CGB et la FOP1, « cette méthode « grandes cultures » doit être un véritable outil de création de valeur pour la ferme France et source de revenu pour les futurs agriculteurs engagés ».

« Une extraordinaire pompe à carbone »

L'étude 4 pour 1 000 de l'Inrae, publiée en juin 2019, avait confirmé que « c'est dans le secteur des grandes cultures que réside un des plus forts potentiels d'augmentation du stockage de carbone en France. [...] Avec environ 250 millions de tonnes de CO 2 nettes captées grâce à la photosynthèse en France, les grandes cultures constituent, en effet, une extraordinaire pompe à carbone permettant à la fois de fournir des aliments, des bioénergies et des matériaux biosourcées ».

« La labellisation bas carbone de la méthode grandes cultures accordée le 24 août par le ministère de la transition écologique lance ainsi l’utilisation de cette méthode dans le dispositif « bon diagnostic carbone » pour établir le plan d’actions et les recommandations du diagnostic. » L’AGPB, l’AGPM, la CGB, et la FOP souhaitent que « la valeur des crédits carbone bénéficie au maximum aux agriculteurs. Elles œuvrent pour accélérer la mise en œuvre opérationnelle des projets ainsi que les modalités de valorisation des crédits carbone et de gestion de l’offre agricole ».

Pour rappel, « la méthode grandes cultures a été rédigée à la demande de la profession par les instituts de grandes cultures (Arvalis, Terres Inovia, ITB2 et ARTB3), en collaboration avec Agrosolutions, filiale d’InVivo. L’AGPB, l’AGPM, la CGB et la FOP saluent leur engagement et leur professionnalisme pour avoir réalisé ce projet avec efficacité et ouverture. Une gouvernance inclusive et structurée avec un comité scientifique (Inrae, Ademe, I4CE4), un comité d’experts (Inrae, porteurs de méthodes…) et un comité des usagers (futurs utilisateurs et acteurs intéressés) a permis au maximum de parties prenantes de contribuer à l’élaboration de la méthode grandes cultures ».

1. AGPB : association générale des producteurs de blé ; AGPM : Association générale des producteurs de maïs ; CGB : Confédération générale des planteurs de betteraves ; FOP : Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux.

2. ITB : Institut technique de la betterave.

3. ARTB : Association de recherche technique betteravière.

4. Inrae : Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ; Ademe : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; I4CE : Institut de l'économie pour le climat.

