Bilan météo Le début d'année 2020 est le plus chaud jamais observé en France

Amélie Bachelet Terre-net Média

Ce début d'année 2020 se distingue par une douceur exceptionnelle qui le classe comme le plus chaud jamais observé en France. Le printemps 2020 a été marqué par un ensoleillement record au nord de la Loire et plus particulièrement sur les régions Bretagne et Hauts-de-France.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également