Sondage Les lecteurs de Terre-net ont-ils été touchés par le gel du mois d'avril ?

Pauline Debris Terre-net Média

Les Saints de glace (Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais), sont traditionnellement célébrés les 11, 12 et 13 mai de chaque année. C’est aussi et surtout une période climatique redoutée par les agriculteurs. Comme l’explique La chaîne météo, des « gelées tardives sont encore possibles à cette période de l'année ». L’occasion parfaite pour faire le point sur les dégâts occasionnés par l’épisode de gel du début du mois d’avril et pour savoir si les agriculteurs pensent solliciter des aides.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également