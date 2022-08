Sécheresse En Nouvelle-Aquitaine, des tournesols carbonisés et des agriculteurs inquiets

Star du printemps avec une surface cultivée en forte augmentation, le tournesol français a été en partie carbonisé par la sécheresse historique cet été.

Sur la nationale 10 qui traverse la Charente du nord au sud, se succèdent des champs de tournesols brunis par le soleil, la tête de la plante penchée vers le sol. Dans les zones les plus sèches, la récolte devrait commencer vers le 15 août, « avec trois semaines d'avance », prévient M. Daniau, également président de la Chambre d'agriculture locale.

Dans le département, la dernière pluie remonte au 20 juin, rappelle cet agriculteur qui pourra « sauver sa récolte » grâce à « trois arrosages » en deux mois, à chaque fois avec 35 mm d'eau pompée depuis la rivière Bonnieure à proximité.

Mais même dans les parcelles irriguées, toutes les plantes situées en bordure de champs, moins arrosées, ont été brûlées. Dans cette terre peu épaisse et au sous-sol rocheux, ces tiges rendent 40 cm à leurs voisines abreuvées. Elles donneront trois fois moins de graines.

What would #VanGogh think? Scorched Sunflowers, climate change left fields of these signature summer flowers stressed. A few lone survivors on the edge where there was a hint of biodiversity. #Loire #France #climatechaos #Summer2022 pic.twitter.com/fPhLpyG42F