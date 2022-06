Alerte météo « Un épisode caniculaire envisagé du 16 au 18 juin », selon MeteoNews

Rien n'est encore sûr à cette échéance, prévient MeteoNews. Mais un épisode caniculaire est envisagé entre jeudi 16 et samedi 18 juin prochain sur une bonne partie de la France. La fiabilité de l'évènement est estimée à 70 % environ.

Après les orages des derniers jours, place désormais au soleil et à la chaleur. Le risque de pluie sera limité pour les 8 à 10 jours à venir indique MeteoNews. Et la chaleur pourrait encore monter d'un cran, et prendre un aspect caniculaire, entre les 16 et 18 juin. L'organisme de météorologie précise : « Dès jeudi 16, les 35 degrés seront probablement dépassés sur les régions méridionales avec des pics à près de 40 degrés au sud de la Garonne ou encore dans le Var. »

Des pics à 44-45 degrés !

« Vendredi 17, il pourrait faire 35 degrés et plus sur la moitié sud-ouest de la France, jusqu'au sud de la Bretagne et jusqu'à la vallée du Rhône en passant par le Centre-Val de Loire. Le thermomètre dépasserait même les 40 degrés dans l'arrière-pays méditerranéen ainsi qu'au sud de la Garonne. Des pics à 44-45 degrés sont envisagés !

Samedi 18, le seuil des 40 degrés pourrait être atteint et dépassé sur une large moitié sud du pays, avec des pointes pouvant approcher 45 degrés sur les régions méridionales.

Une chute des températures est prévue... et espérée le dimanche 19 à l'occasion d'une dégradation orageuse généralisée. »

Ce risque de très forte chaleur est estimé à 70 % par MeteoNews...

« Le coup de grâce pour notre production agricole ? »

Sur Twitter, l'agro-météorologue Serge Zaka s'inquiète de cette probable canicule et de ses conséquences pour l'agriculture. Il note notamment :

« une potentielle sécheresse éclair comme le 28 juin 2019,

un arrêt du remplissage des grains pour le blé en cours,

un risque d'incendie extrême dans le sud-est et durant les récoltes de blé,

une évapotranspiration intense et accélération de la sécheresse,

un stress thermique intense sur les animaux d'élevage,

un stress thermique sur toutes les cultures dont le maïs,

une souffrance importante de tous les écosystèmes...».

Ce POTENTIEL est fortement dépendant du positionnement d'une goutte froide sur l'Atlantique avec une très violente advection d'air chaud à l'avant.

Les 35-40°C semblent acquis (déjà trop pour l'agriculture), mais certaines simulations témoignent d'un POTENTIEL supérieur à 44°C. pic.twitter.com/VFjbFsdAMY — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) June 10, 2022

Nous suivrons l'évolution de cette prévision dans les jours à venir ! Restez connectés !

