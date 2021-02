[Revue des réseaux] Froid et neige Une vague de gel et des chutes de neige : les cultures d'hiver en danger ?

Depuis quelques jours, la France doit faire face à des chutes de neige importantes dans des régions où on ne les attend pas toujours. Une vague de froid est également en train de s’abattre sur le pays avec des températures pouvant descendre jusqu’à - 13°C. Les agriculteurs commentent, sur les réseaux sociaux, les conditions climatiques.

Cette semaine, la France a été envahie par une vague de froid et de nombreuses chutes de neige. Les agriculteurs réagissent aux intempéries (non, sans humour) sur Twitter. Il y a ceux qui se mettent au service de la population, ceux qui s’interrogent sur l’avenir des cultures, et ceux qui profitent de ces conditions pour effecteur différents travaux dans les champs.

Aux dernières nouvelles,

-10 °C sous abri

et 30km/h de vent

= -20°C en ressenti??????

Et vous? #Gelées #meteo pic.twitter.com/zdAsILU1Ur — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) February 10, 2021

-10 mes cheveux suffiront pas pour protéger du froid ??



Attention sur les routes les gens, rarement vu pire ! pic.twitter.com/q0VltTcApb — Antoine Thibault (@AgriSkippy) February 11, 2021

Cette année encore, les agriculteurs ont fait preuve de solidarité en déneigeant les routes du pays.

Ça y est, il fait jour ! Attention, sous la neige, c’est du verglas… Déneigement toujours en cours ! pic.twitter.com/nf32rNU2OG — ??‍????????Menon Baptiste ????????‍??‍????‍??‍?? (@BaptisteMenon) February 10, 2021

Les #agriculteurs sont sur le pont pour venir en aide aux naufragés des intempéries, pour dégager les routes en renfort. pic.twitter.com/JLc7meDWfk — MEHOUAS JOSIANE (@mehouas_) February 10, 2021

Les déçus qui n’ont pas pu « jouer dans la neige » en ont profité pour détruire les couverts végétaux ou épandre de la magnésie et réaliser un travail du sol pour préparer leurs futures cultures.

A défaut de jouer dans la neige à Hennebont (56) on profite du froid pour détruire les couverts. Bonne nuit à tous les @Fragritwittos #FrAgTw #Bzh pic.twitter.com/uH3qL0p5mD — Furious Asm (@Arnaud_OPC) February 10, 2021

On profite des gelées pour mettre la magnésie sur #ble

Sol dur à se tordre les chevilles et vent glacial ce matin ????

Pas de neige par chez nous, à priori pas le cas à quelques km... #ceuxquifontlepain #FrAgTw @novagrain @Cultivarlemag @FranceAgricole pic.twitter.com/91C46GYTJF — Paul Coulmier (@PaulCoulmier) February 10, 2021

Les anciens disaient : neige de février vaut fumier ??

Ce matin köckerling dans une parcelle prévue en pois semences en 2021. Objectif finir de détruire l’engrais vert et notamment les radis sans herbicide.

Travail du sol et gel c’est très efficace, #agriculture #FrAgTw pic.twitter.com/iI8iRM13m7 — Jean-Paul VINOT (@jeanpaulvinot) February 10, 2021

Alors que d’autres ont essayé de se détendre malgré l’ inquiétude vis-à-vis de leurs cultures d'hiver (lin, orge de printemps semée à l'automne, féverole d'hiver, blé dur...) :

Pas de #montagne cette année, mais l'ambiance est là !

Plaisirs simples d'une après-midi à la #neige en Normandie ! #FrAgTw

On espère aussi que ce petit manteau neigeux protégera les cultures du froid... #lindhiver #ceuxquifontlelin pic.twitter.com/MvIDc66M2H — Nadège PETIT ??‍?? (@agri_zoom) February 10, 2021

Et ça ne dégel pas dans la journée depuis dim 7 et c’est prévu jusqu’à sam13 . 7j sans dégel c’est « chaud » pour les OPA , qui ont déjà souffert de la battante??. pic.twitter.com/rZ0S6bh7iN — HERVE (@hervehem) February 11, 2021

D’autres, en revanche, mettent de l’espoir dans ces gelées et souhaitent que le manteau neigeux protège les cultures :

Voilà 8 à 14cm de #neige ?,

qui devrait préserver les cultures des -8°C (ressenti -15 à -18) de

la nuit prochaine sur ce secteur

du 28.??



Visuelles les différences de port de feuilles entre variétés de blé!

À suivre au dégel! #Ceuxquifontlesessais #FrAgTw pic.twitter.com/TS2VcRmNYL — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) February 10, 2021

Dans tous les cas, les agriculteurs ne se départissent pas de leur humour :

Imagine t’habites à Guerande et les routes sont pas salées ?????? #IlNeige pic.twitter.com/TpmKvKPQke — Salicultrice ?? (@MilenaEtEugene) February 11, 2021

Et une dernière petite mignonnerie pour la route :

Veau de 3 jours avec son manteau pour affronter le froid ?? pic.twitter.com/M9NDdU8lJs — Thomas (@Thomas_po3) February 11, 2021

