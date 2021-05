AgTech Weather Measures, expert en météo de précision, rejoint Weenat

Weenat annonce avoir fait l’acquisition de Weather Measures, un acteur majeur de la météorologie spatialisée pour le secteur agricole. Les deux entités intègrent désormais « toute la chaîne de valeur de la donnée agro-météo » à elles deux, selon Weenat.

Weenat a racheté Weather Measures annonce un communiqué paru le 19 mai.

Weenat commercialise une station météo et des capteurs agro-météo connectés tandis que Weather Measures est « le leader français de la météorologie spatialisée pour le secteur agricole » L’expert en météorologie de précision « a développé ses propres algorithmes de traitement de données multi-sources ; une innovation capable de fournir une donnée météo historique, temps réel et prévisionnelle avec une résolution spatiale et temporelle élevée (au km², heure par heure) sur l’ensemble d’un territoire et sur tous les paramètres agro-météo. »

Grâce à leurs expertises complémentaires, les deux sociétés « intègrent au sein d’une même structure l’ensemble de la chaîne de valeur de la donnée agro-météo : du capteur à la spatialisation en passant par l’analyse et la restitution sur une application mobile ». « En combinant nos savoir-faire, nous pourrons en effet améliorer les résultats des modèles agronomiques en atténuant les incertitudes des observations et prévisions météorologiques. Nous voulons ainsi occuper une place inédite sur le marché européen », a déclaré Jérôme Le Roy, fondateur de Weenat.

« Dans le cadre de ce rapprochement, les fondateurs de Weather Measures apportent leurs actions au capital de Weenat et deviennent actionnaires de l’entreprise. Chaque entité sera maintenue. »

En 2020, les deux entités ont réalisé des croissances « de 50 et 20 % et affichent une tendance à plus de 50 % pour 2021 ».

