65 M€ pour mobiliser davantage le numérique dans la transition agroécologique

Piloté par l’Inrae et l’Inria, le programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR) sur l’agroécologie et le numérique a été lancé ce 6 janvier par les ministères en charge de la recherche, de l’agriculture, et de la transition numérique.

Doté de 65 M€ sur huit ans, dans le cadre du plan d’investissement France 2030, ce programme accompagnera la recherche, l’innovation et la formation universitaire autour des thématiques suivantes : accompagnement des changements de pratiques, caractérisation des ressources génétiques animaux et végétales et de leur potentiel en faveur de l’agroécologie, développement de nouvelles générations d’agroéquipements, développement d’outils numérique d’aide à la décision notamment d’intelligence artificielle pour la collecte puis l’analyse des données en agriculture.