Claas a présenté mi-juillet une nouvelle série de moissonneuses-batteuses compactes – baptisée Evion – composée de trois modèles à cinq secoueurs dans le segment de marché en dessous de ses Trion et Lexion. Avec un objectif bien assumé : cibler les agriculteurs qui exploitent une surface inférieure à 150 ha et qui souhaiteraient garder une certaine indépendance avec une machine abordable en propriété. Selon Bertrand Neuville, chef produits moissonneuses-batteuses de la marque pour la France, les Evion sont taillées pour récolter entre 1,5 et 2 ha à l’heure.

Sur ce segment de marché, les Evion 410, Evion 430 et Evion 450 viennent concurrencer les New Holland TC, les Activa de Massey-Ferguson et les Corus de Fendt. Techniquement, les trois modèles reprennent de nombreux éléments déjà éprouvés sur leurs grandes sœurs des gammes Trion et Lexion. « 60 % des pièces utilisées sont communes aux Trion et Lexion », précise Bertrand Neuville,

Sous le capot, on retrouve un moteur Cummins six cylindres de 6,7 l qui équipe déjà les Trion. Sur les Evion, il se distingue par des couples élevés à bas régimes : les 204, 231 et 258 ch – puissances nominales respectives de l’Evion 410, de l’Evion 430 et de l’Evion 450 – sont atteints dès 1 900 tr/min. Le ralenti tourne à 800 tr/min, ou 1 200 tr/min avec les fonctions hydrauliques en marche. Spécificité sur ce segment de marché : le rabatteur, le convoyeur, le système d’inversion de mouvement de la coupe, le batteur et le variateur du ventilateur sont tous entraînés hydrauliquement.

Un système de battage simple mais costaud

Au cœur de la machine, le système de battage fait 1,42 m de largeur, avec un batteur de 600 mm de diamètre et un tire-paille à régime synchronisé. Avec cinq secoueurs de 4,4 m de longueur, la machine affiche une surface de contre-battage de 0,95 m2 et une surface de séparation de 6,25 m2.

« Afin de répondre au mieux aux attentes les plus variées de nos clients, les modèles Evion 430 et 450 peuvent être livrés en version Classic ou Maxi. Toutes les versions de l’Evion, y compris l’Evion410 Classic, peuvent être commandées en version Trend ou Business, deux lignes d’équipement qui offrent des possibilités de personnalisation supplémentaires », explique Jan-Hendrik Mohr, CEO de Claas et responsable de la division Récolte.

Le régime du batteur est modulable en continu en cabine via le terminal tactile Cemis 700. Sur l’Evion Classic, le régime est calibré sur une plage de 480 à 1 150 tr/min (420 à 1 080 tr/min avec réducteur de régime en option), tandis que l’Evion Maxi offre deux plages de régime de 220 à 630 tr/min et de 415 à 1 150 tr/min, grâce à un entraînement à courroie réglable sur deux positions.

Côté nettoyage, les deux grilles du caisson de nettoyage offrent une surface totale de 4,80 m2 et reprennent une conception qui a fait ses preuves sur des milliers de Trion et Lexion. Outre un réglage électrique des grilles, les Evion disposent d’un système de mesure des pertes, et la modulation du régime du ventilateur radial peut être automatisée avec le système Auto Slope. La ligne d’équipement Business offre en équipement standard une compensation des dévers permettant d’en réduire les effets de 20 %.

Des trémies de 5 600 à 8 000 l

À l’arrière de la cabine, la trémie offre une capacité de 5 600 l sur l’Evion 410, de 6 500 l sur l’Evion 430 et de 8 000 l sur l’Evion 450, le fleuron de la gamme. Pour les remplir, l’élévateur à grain offre un débit de 34 l/s, permettant de récolter sans souci les plus belles parcelles de maïs grain, avec un cueilleur jusqu’à 6 rangs. Pour la vidange, les trois modèles sont équipés d’une vis de 330 mm de diamètre qui autorise un débit de 90 l/s. De quoi vidanger en une minute à une minute et demie.

À l’avant, on peut équiper l’Evion d’une barre de coupe céréales des modèles Trion ou Lexion jusqu’à 6,80 m de largeur, ou d’un cueilleur à maïs jusqu’à six rangs. Pour du maïs grain, il faudra néanmoins privilégier la version Maxi, qui offre un entraînement du cueilleur par double courroie, contre une courroie simple pour la version Classic.

À l’achat, il faudra compter entre 200 000 et 250 000 € en fonction du modèle et de la version choisie. À moins que soit privilégiée la location. Un contrat annuel avec 150 h de batteur reviendra autour de 19 000 €.

Mi-juillet 2023, Claas a présenté ses nouveautés qui seront mises en lumière sur son stand à Agritechnica, qui se tiendra en novembre prochain à Hanovre. Outre les moissonneuses Evion, la marque allemande a présenté son nouveau fleuron de la traction, avec le Xerion 650 dépassant les 650 ch, mais aussi des tracteurs compacts et une nouvelle faucheuse conditionneuse Disco.