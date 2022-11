Protection fongicide BASF lance Belanty, fongicide betterave à base de Revysol

BASF a reçu l'homologation de Belanty, fongicide betterave à base de Revysol. Ce dernier est efficace contre les quatre principales maladies foliaires de la betterave.

« Belanty est le premier représentant de la famille des isopropanol-azole sur betteraves. Composé de 75 g/l de Revysol, ce fongicide, utilisé en association avec un partenaire, apporte une nouvelle solution qui contribue à la pérennité de la protection des betteraves », présente BASF dans un communiqué. « Homologué sur betterave fourragère et betterave industrielle, il dispose, en effet, d'un large spectre, avec une efficacité montrée sur cercosporiose, oïdium, rouille et ramulariose ».

Conditions d'application

« Belanty s'utilise dès les premiers symptômes, entre les stades BBCH 39 (fermeture des lignes : environ 90 % des plantes des lignes adjacentes se touchent) et BBCH 49 (la racine de la betterave atteint sa taille de récolte), avec un DAR de 28 jours, précise la firme. La date d’intervention est à affiner selon la méthode IPM (intensité de pression de maladie) de l’ITB (Institut technique de la betterave) ou avec un outil d’aide à la décision. Belanty est autorisé à la dose de 1,5 l/ha, à raison de 2 applications par an, en respectant un intervalle minimum de 14 jours entre les applications. Sa ZNT aquatique est de 5 mètres, sa ZNT personnes présentes et résidents est de 3 mètres et son DRE est de 48 heures. »

De nouvelles innovations techniques betterave à venir



« Après les céréales, l'outil d'aide à la décision xarvio Field Manager s'élargira à la betterave d'ici 2024 pour permettre un positionnement optimal de la protection fongicide », a également annoncé BASF.

Et côté désherbage, la firme rappelle la commercialisation en 2024/2025 de Smart Spraying Solution de Bosch BASF Smart Farming, système de pulvérisation intelligente pour un désherbage ultra-ciblé des betteraves (« réduction des volumes d'herbicides jusqu'à - 70 % »).

