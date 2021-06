Traitement de semences BASF lance Systiva pour les semis d'orge d'hiver 2021

Après l'orge de printemps, BASF lance désormais son traitement de semences Systiva sur orge d'hiver pour les semis 2021.

« Cette année encore, la rhynchosporiose a été la maladie précoce la plus présente dans les orges. Les maladies causent en moyenne 15 q/ha de nuisibilité sur orge d’hiver. Pour les contrôler, 2/3 des agriculteurs réalisent 2 applications fongicides en foliaire », rappelle BASF dans un communiqué. Avec le lancement de son traitement de semences Systiva, à base de Xemium (fluxapyroxad), pour les semis d'orge d'hiver 2021, BASF entend permettre de « repenser la protection fongicide de cette culture. Elle est ainsi protégée du semis jusqu'à la dernière feuille étalée, ce qui permet aux agriculteurs de supprimer le premier traitement fongicide foliaire ».

La firme précise : « Systiva est recommandé en association avec Premis 25 FS. Cette association assure à la fois un très haut niveau de protection contre les maladies des semences (notamment charbon nu) et une excellente efficacité sur les maladies foliaires de début de cycle. Systiva s'utilise en situations à risques rhynchosporiose, oïdium ou rouille naine. Afin de contrôler les maladies plus tardives, le traitement de semences doit être relayé par un fongicide foliaire sans substance active de la famille des SDHI et qui sera positionné au stade DFE (dernière feuille étalée) ».

