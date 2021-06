Variétés de colza 2021 Des solutions KWS face aux problématiques altises et méligèthes

Face aux difficultés rencontrées par les colzaïculteurs, KWS a mis très tôt, au centre de sa recherche, la sélection de variétés spécifiques présentant un bon comportement face aux altises. Le semencier travaille également sur les leviers contre les méligèthes. Pour les semis 2021, retrouvez plusieurs innovations KWS face à ces ravageurs.

Face à la problématique altises, KWS travaille sur deux principaux critères de recherche : la dynamique automnale et la capacité de la plante à se défendre par elle-même, notamment avec une teneur en glucosinolates spécifique. Pour le premier critère, l'objectif est de proposer « des variétés ayant une plus forte biomasse au moment du pic de vol des altises, afin d'être mieux préparées ». La teneur en glucosinolates spécifique va, elle, permettre de diminuer la pression larvaire car « la plante sera moins appétente pour les altises adultes ».

Grâce à ces avancées, « Feliciano KWS ressort ainsi comme la variété ayant le meilleur comportement vis-à-vis des altises, selon le réseau d'essais spécifiques Terres Inovia », indique Ariane Doutriaux, chef produit colza chez KWS. Feliciano KWS est l'une des variétés phares de la gamme « Colza 360° » de KWS, qui regroupe des variétés assurant :

« une dynamique automnale et une biomasse sortie hiver pour combattre les insectes » ;

« performance et sécurité : le rendement est préservé tout au long du cycle » ;

« une innovation phoma grâce à la nouvelle résistance RlmS ou forte résistance quantitative ».

Des variétés d'intérêt à associer

Pour les semis 2021, le semencier lance également la première variété « piège à altises » : KWS Grados. Associée (7 %) avec une variété de rente, « KWS Grados apporte un gain de rendement en moyenne de 1,1 q/ha selon les essais KWS, voire 4,4 q/ha en cas de très forte pression altises ».

Autre axe important de la recherche KWS : la gestion des méligèthes. Pour cela, le semencier met en avant la variété ultra-précoce KWS Miranos, qui agit comme un « véritable piège à méligèthes. [...] Elle protège ainsi les parcelles durant le début de floraison, puis grâce à un fort pouvoir de compensation, elle maintient des composantes de rendement intactes pour des performances maximum (rendement et teneur en huile) ». À noter aussi : « sa résistance totale au phoma grâce au gène RlmS » et « sa fin de cycle très saine (TPS pieds secs et cylindrosporiose). KWS Miranos fait d'ailleurs partie des hybrides de la gamme colza 360°.

