Protection herbicide en grandes cultures De nouvelles conditions d'emploi pour les produits à base de S-métalochlore

Syngenta revient en détail sur les nouvelles conditions d'emploi des produits à base de S-métalochlore. Objectif : « réduire les quantités utilisées à l'hectare et renforcer les mesures de gestion des risques ».

« Suite à une procédure réglementaire, de nouvelles conditions d'emploi ont été fixées pour tous les herbicides grandes cultures à base de S-métalochlore », indique Syngenta. « L’objectif est de réduire les quantités utilisées à l’hectare et de renforcer les mesures de gestion des risques sans renoncer toutefois à l’utilisation de S-métalochore pour gérer le développement des graminées, y compris les graminées résistantes, dans la rotation. »

Des conditions d'emploi déclinées par cultures

Ces nouvelles conditions d'emploi s'appliquent dès à présent. Elles sont déclinées par culture ainsi :

« Sur maïs (grain et fourrage), sorgho, tournesol et soja : ne pas dépasser la dose annuelle de 1 000 g de S-métolachlore par hectare » ;

: ne pas dépasser la de S-métolachlore par hectare » ; « Sur maïs (grain et fourrage), sorgho, tournesol, soja et betteraves industrielles et fourragères : respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d’eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres » ;

par rapport aux points d’eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d’une largeur de 5 mètres » ; « Enfin, pour toutes cultures, il convient de ne pas appliquer de produit à base de S-métolachlore sur parcelle drainée en période d’écoulement des drains » ;

« Les autres conditions d’emploi et le classement restent inchangés. »

Une démarche proactive

« Conformément à une démarche de progrès », Syngenta propose quelques recommandations supplémentaires « pour une gestion durable de la matière active », qui sont :

« Ne pas appliquer de S-métolachlore sur les aires d’alimentation de captage prioritaires et zones sensibles pour protéger les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) » ;

et pour protéger les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) » ; « Sur tous types de maïs, respecter la quantité maximale de 1 000 g/ha/an de S-métolachlore » ;

de S-métolachlore » ; « Sur maïs grain et fourrage : pour les parcelles à proximité d’un point d’eau de surface, préférer la post-levée précoce avec une dose adaptée apportant entre entre 800 et 1 000 g/ha de S-métolachlore » ;

avec une dose adaptée apportant entre entre 800 et 1 000 g/ha de S-métolachlore » ; « En cas d’utilisation de S-métolachlore en prélevée, privilégier le désherbage sur le rang » ;

« Pour toutes cultures, utiliser des buses à injection d’air homologuées « réduction de dérive », pour protéger l’eau et l’environnement. Ces buses autorisent la réduction des ZNT de 20 m à 5 mètres à condition de mettre en place un DVP de 5 mètres. L’application gratuite Opti’Buse développée par Syngenta permet d’accéder facilement à la liste des buses à injection d’air homologuées adaptées à chaque situation. »

Pour accompagner les agriculteurs et identifier facilement les parcelles sensibles aux enjeux eau, la firme met également en avant Quali'Cible, son outil cartographique digital gratuit. « Il permet de connaître les nouvelles conditions d’emploi et les recommandations de Syngenta pour les programmes ou associations à base de S-métolachlore mais également, pour tous les herbicides sélectifs grandes cultures et mouillants référencés dans Phytodata. »

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net