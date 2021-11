Campagne 2020/2021 L'usage des adjuvants continue de progresser

En 2020/2021, « le marché des adjuvants est resté globalement stable dans l'Hexagone, alors qu'on enregistre un net recul des ventes de phytos », ce qui prouve une progression relative de l'usage des adjuvants, note l'Association française des adjuvants dans son point de campagne annuel.

Sur la période juillet 2020-juin 2021, le marché des adjuvants est resté « globalement stable en France », indique l'Afa. Les ventes de phytos enregistrent, elles, sur la même période, un recul de 10 % par rapport à la campagne précédente. « Ce recul s’explique notamment par la fraîcheur d’un mois d’avril 2021 sec et par le gel tardif qui a touché la plupart des régions, qui ont induit un développement lent des cultures, comme des adventices. Mais aussi par la réduction des surfaces emblavées en colza, - 14 % par rapport à 2019 (950 hectares semés, contre 1,6 millions d’ha en 2017) et par la baisse des emblavements en betteraves (- 28 000 ha sur un an) ».

Des associations surtout avec les herbicides

« Le marché des adjuvants étant inféodé à celui des produits phytos, ces résultats mettent en évidence une progression des usages », précise l'Afa, surtout sur céréales (+ 6,5 % des surfaces) ». Et parmi les utilisations les plus fréquentes : les associations « avec des herbicides (65 %) et des fongicides (26 %) ». Dans une moindre mesure, on note aussi des usages avec les insecticides (6 %) et les régulateurs de croissance (4 %).

L'Afa profite de ce point annuel pour rappeler les principaux intérêts des adjuvants :

« Améliorer l’efficacité des traitements et maximiser le retour sur investissement » ;

« Réduire la dose des produits de protection des plantes » ;

« Assurer une meilleure pénétration des actifs en conditions limitantes et améliorer la résistance au lessivage » ;

« Améliorer l’adhérence de la goutte sur la cible ».

