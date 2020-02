#Agtech Lancement d'Unilis Agtech pour accélérer l'innovation technologique agricole

SG Terre-net Média

Arvalis et Unigrains ont officialisé, le 30 janvier dernier, leur association pour créer Unilis Agtech et « offrir un accompagnement technique, financier et la force de leurs réseaux de partenaires aux entrepreneurs de l'Agtech », présentent-ils dans un communiqué.

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également